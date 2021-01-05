ЗАМАНА - В России не будут вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

В России не будут вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

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05 января, 2021. Вторник 10:57
В России не будут вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Минпросвещения России решило не вводить в количество обязательных экзаменов (ЕГЭ) иностранные языки.

В России не будут вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Общество

Итоговая аттестация учащихся школ будет проводится по обязательным учебным предметам "Русский язык" и "Математика", следует из указания, вступающего в силу 4 января 2021 года.

Выпускники также могут выбрать в качестве итогового экзамена литературу, физику, химию, биологи, географию, историю, обществознание, информатику, родной язык, родную литературу либо один из следующих языков: английский, немецкий, французский, испанский либо китайский.
В нынешнем учебном году, период проведения Единого Государственного Экзамена запланирован на следующие даты: с 31 мая по 2 июля. Досрочно сдать экзамены, в связи с эпидемиологической обстановкой, на этот раз у учащихся не получится.

 

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