ЗАМАНА - У жителей Дагестана есть возможность выиграть стажировку в крупной ИТ-компании

У жителей Дагестана есть возможность выиграть стажировку в крупной ИТ-компании

Автор
05 января, 2021. Вторник 10:42
У жителей Дагестана есть возможность выиграть стажировку в крупной ИТ-компании

Образовательный проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» создал познавательную игру https://lk.ii-s-nulya.ru/game/

У жителей Дагестана есть возможность выиграть стажировку в крупной ИТ-компании
Общество

Приняв участие в игре, победитель из любого региона страны сможет выиграть стажировку в крупной ИТ-компании или обзавестись другими бонусами. Участникам нужно пройти процедуру регистрации, а потом предлагается открыть три повёрнутые рубахами электронные карточки и испытать фортуну. В игре 8 карточек и 4 вероятных подарка.

Все награды тем или иным образом посвящены теме проекта, а конкретно образованию в области искусственного разума. Согласно мнению операционного управляющего проекта Ольги Солодянниковой, данный проект стимулирует интерес и даёт шанс самым способным ребятам продолжить своё развитие в области IT-технологий.

Бесплатный образовательный проект «Искусственный ум: резвый старт с нуля» стартовал в сентябре текущего года. Проект соединяет 6 направлений, огромное количество программ и лекций. Занятия проходят в online-режиме.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top