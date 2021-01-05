У жителей Дагестана есть возможность выиграть стажировку в крупной ИТ-компании

Приняв участие в игре, победитель из любого региона страны сможет выиграть стажировку в крупной ИТ-компании или обзавестись другими бонусами. Участникам нужно пройти процедуру регистрации, а потом предлагается открыть три повёрнутые рубахами электронные карточки и испытать фортуну. В игре 8 карточек и 4 вероятных подарка.

Все награды тем или иным образом посвящены теме проекта, а конкретно образованию в области искусственного разума. Согласно мнению операционного управляющего проекта Ольги Солодянниковой, данный проект стимулирует интерес и даёт шанс самым способным ребятам продолжить своё развитие в области IT-технологий.

Бесплатный образовательный проект «Искусственный ум: резвый старт с нуля» стартовал в сентябре текущего года. Проект соединяет 6 направлений, огромное количество программ и лекций. Занятия проходят в online-режиме.