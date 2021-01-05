ЗАМАНА - Татьяна Беляева проверила работу больниц в новогодние праздники

Татьяна Беляева проверила работу больниц в новогодние праздники

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05 января, 2021. Вторник 10:22
Татьяна Беляева проверила работу больниц в новогодние праздники

2 января временно исполняющий обязанности руководителя Минздрава РД Татьяна Беляева посетила две мед организации и проверила их работу в новогодние выходные.

Татьяна Беляева проверила работу больниц в новогодние праздники
Общество

Первым пунктом инспекции стала Городская клиническая поликлиника, переориентированная под госпиталь для лечения больных коронавирусом. Министра здравоохранения интересовали вопросы, связанные с фармацевтическом обеспечением пациентов и качеством оказываемой мед поддержки.

В текущее время на стационарном лечении в ГКБ располагается больше 800 заболевших. Вопросов с обеспечением лекарственными средствами пациентов на сегодня в медицинском учреждении нет. Оказание медицинской помощи ковид-положительным оказывается в штатном режиме.

Следующим местом посещения стала Республиканская больница скорой медицинской помощи. В данный момент, учреждение работает в круглосуточном режиме. Напомним, в декабре в больнице был установлен новый аппарат МСКТ и сегодня тут же идет прием амбулаторных пациентов на КТ-исследования. Как подчеркнула Татьяна Беляева, в штатном режиме продолжают работать больницы и поликлиники, организованы дежурные бригады, открыты прививочные кабинеты и желающие привиться от коронавирусной инфекции могут это сделать и в новогодние каникулы.

 

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