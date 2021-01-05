ЗАМАНА - В Дагестане в рамках акции «Новый год в каждый дом» роздано 6000 подарков

В Дагестане в рамках акции «Новый год в каждый дом» роздано 6000 подарков

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05 января, 2021. Вторник 10:06
В Дагестане в рамках акции «Новый год в каждый дом» роздано 6000 подарков

31 декабря в Дагестане подошла к своему логическому концу Общероссийская акция «Новый год в каждый дом», прошедшая в этом году под эгидой "Мы вместе".

В Дагестане в рамках акции «Новый год в каждый дом» роздано 6000 подарков
Общество

На протяжении 22 дней добровольцы в нарядах Деда Мороза и Снегурочки посещали детей медработников, нуждающиеся и малоимущие семьи а также воспитанников детских домов.

В ходе акции было роздано порядка шести тысяч подарков, 1500 из которых были переданы республике от общегосударственного штаба акции взаимной помощи #МыВместе, а другие представлены местными благотворительными фондами и представителями регионального бизнес сегмента. В рамках проведения акции соблюдались все санитарно-эпидемиологические рекомендации.
Уточним, что в республике организаторами данной доброй инициативы выступили клуб #МыВместе и Министерство по делам молодежи РД при помощи Минздрава РД, Общероссийского народного фронта, регионального отделения политической партии «Единая Россия» и других.

 

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