ЗАМАНА - В Дагестане ожидается усиление ветра

В Дагестане ожидается усиление ветра

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04 января, 2021. Понедельник 15:19
В Дагестане ожидается усиление ветра

В Дагестане по районам моря ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра.

В Дагестане ожидается усиление ветра
Общество

Порывы его  могут достигнуть 18 м/с с дальнейшим усилением 5 января до 23 м/с, - предупреждает МЧС по региону. 6 января также ожидается усиление ветра на побережье от Дербента до Кизляра. 

 

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