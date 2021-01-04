Порывы его могут достигнуть 18 м/с с дальнейшим усилением 5 января до 23 м/с, - предупреждает МЧС по региону. 6 января также ожидается усиление ветра на побережье от Дербента до Кизляра.
В Дагестане ожидается усиление ветра
- Автор Хадижат
- 04 января, 2021. Понедельник 15:19
В Дагестане по районам моря ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра.
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