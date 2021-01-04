В Дагестане ожидается усиление ветра

Порывы его могут достигнуть 18 м/с с дальнейшим усилением 5 января до 23 м/с, - предупреждает МЧС по региону. 6 января также ожидается усиление ветра на побережье от Дербента до Кизляра.