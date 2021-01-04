ЗАМАНА - За прошедшие сутки в Дагестане коронавирус подтвердился у 159 человек

За прошедшие сутки в Дагестане коронавирус подтвердился у 159 человек

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04 января, 2021. Понедельник 15:05
За прошедшие сутки в Дагестане коронавирус подтвердился у 159 человек

По состоянию на 4 января 2021 года, общее количество заболевших коронавирусом в республике Дагестан составило 24098 человек. 

За прошедшие сутки в Дагестане коронавирус подтвердился у 159 человек
Общество

За сутки опасным вирусом заразилось 159 человек. Жертвами коронавируса стали 3 человека, таким образом, общее число погибших в регионе составляет 1135 человек.

За сутки вылечились и отправились домой 162 пациента. 

 

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