За сутки опасным вирусом заразилось 159 человек. Жертвами коронавируса стали 3 человека, таким образом, общее число погибших в регионе составляет 1135 человек.
За сутки вылечились и отправились домой 162 пациента.
По состоянию на 4 января 2021 года, общее количество заболевших коронавирусом в республике Дагестан составило 24098 человек.
За сутки опасным вирусом заразилось 159 человек. Жертвами коронавируса стали 3 человека, таким образом, общее число погибших в регионе составляет 1135 человек.
За сутки вылечились и отправились домой 162 пациента.
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