ЗАМАНА - Министр сельского хозяйства Дагестана Баттал Батталов посетил в Качубейскую зону отгонного животноводства

Министр сельского хозяйства Дагестана Баттал Батталов посетил в Качубейскую зону отгонного животноводства

Автор
04 января, 2021. Понедельник 10:09
Министр сельского хозяйства Дагестана Баттал Батталов посетил в Качубейскую зону отгонного животноводства

В ходе визита, руководитель ведомства подчеркнул, что хозяйства, надеясь на малоснежную зиму, плохо ведут работу по подготовке к зимовке: нет припасов кормов, а растительность не успевает восстанавливаться.

Министр сельского хозяйства Дагестана Баттал Батталов посетил в Качубейскую зону отгонного животноводства
Общество

Баттал Батталов также указал на то, что в прошедшем году из-за наисильнейшего усушающего ветра, из 10-ки тысяч гектаров земли был смят почвенный покров, а для поголовья скота пришлось находить зимовку в остальных районах.

"Эти и остальные нарушения условий содержания скота на пастбищах привели к усилению процесса опустынивания", подчеркнул Баттал Батталов. Сегодня в Министерстве сельского хозяйства Республики Дагестан идет работа над разработкой программы, рассчитанной на восстановление засушливых пастбищ.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top