Министр сельского хозяйства Дагестана Баттал Батталов посетил в Качубейскую зону отгонного животноводства

В ходе визита, руководитель ведомства подчеркнул, что хозяйства, надеясь на малоснежную зиму, плохо ведут работу по подготовке к зимовке: нет припасов кормов, а растительность не успевает восстанавливаться.

Баттал Батталов также указал на то, что в прошедшем году из-за наисильнейшего усушающего ветра, из 10-ки тысяч гектаров земли был смят почвенный покров, а для поголовья скота пришлось находить зимовку в остальных районах.

"Эти и остальные нарушения условий содержания скота на пастбищах привели к усилению процесса опустынивания", подчеркнул Баттал Батталов. Сегодня в Министерстве сельского хозяйства Республики Дагестан идет работа над разработкой программы, рассчитанной на восстановление засушливых пастбищ.