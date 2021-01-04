Баттал Батталов также указал на то, что в прошедшем году из-за наисильнейшего усушающего ветра, из 10-ки тысяч гектаров земли был смят почвенный покров, а для поголовья скота пришлось находить зимовку в остальных районах.
"Эти и остальные нарушения условий содержания скота на пастбищах привели к усилению процесса опустынивания", подчеркнул Баттал Батталов. Сегодня в Министерстве сельского хозяйства Республики Дагестан идет работа над разработкой программы, рассчитанной на восстановление засушливых пастбищ.