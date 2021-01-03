Дагестанцы приняли участие во Всероссийском онлайн-челлендже #Спасибо2020

В рамках акции дагестанцы выкладывали в социальных сетях видеопослания к докторам, преподавателям, товарищам, в которых они выразили благодарность за их работу в сложный эпидемиологический период. "Слова благодарности прозвучали также в адрес сотрудников библиотек, служащих учебных заведений, банков, клиник и оздоровительных центров",- подчеркивается в сообщении РИА "Дагестан".