ЗАМАНА - В селе Батлаич Хунзахского района произошел падеж мелкого рогатого скота

В селе Батлаич Хунзахского района произошел падеж мелкого рогатого скота

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03 января, 2021. Воскресенье 12:29
В селе Батлаич Хунзахского района произошел падеж мелкого рогатого скота

В селе Батлаич Хунзахского района у местного фермера произошел падеж мелкого рогатого скота в числе 15 голов.

В селе Батлаич Хунзахского района произошел падеж мелкого рогатого скота
Общество

По имеющимся сведениям ветеринарной службы района, предпосылкой падежа скота явилась оспа овец. В текущее время, у зверей отобраны пробы, которые будут направлены в республиканскую ветлабораторию в целях установления итогового диагноза. Специалисты считают, что виновен в произошедшем сам фермер, так как не согласовал не согласовав с Управлением по ветеринарии Хунзахского района, завез на территорию хозяйства 16 баран-производителей безх документов и ветеринарных справок. На данный момент, зараженное поголовье отделено от здорового, ведутся все лечебно-профилактические мероприятия. Положение дел с поголовьем находится под контролем служб муниципального образования.

 

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