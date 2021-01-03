По имеющимся сведениям ветеринарной службы района, предпосылкой падежа скота явилась оспа овец. В текущее время, у зверей отобраны пробы, которые будут направлены в республиканскую ветлабораторию в целях установления итогового диагноза. Специалисты считают, что виновен в произошедшем сам фермер, так как не согласовал не согласовав с Управлением по ветеринарии Хунзахского района, завез на территорию хозяйства 16 баран-производителей безх документов и ветеринарных справок. На данный момент, зараженное поголовье отделено от здорового, ведутся все лечебно-профилактические мероприятия. Положение дел с поголовьем находится под контролем служб муниципального образования.
В селе Батлаич Хунзахского района произошел падеж мелкого рогатого скота
- Автор Хадижат
- 03 января, 2021. Воскресенье 12:29
В селе Батлаич Хунзахского района у местного фермера произошел падеж мелкого рогатого скота в числе 15 голов.
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