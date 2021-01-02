Во время Новогодних каникул творческие коллективы Республики Дагестан продолжают веселить городских жителей

Артисты устраивают игры, песни, танцы и делают для городских жителей праздничную атмосферу.⠀Выступления продлятся до 7 января.⠀ Ежедневно в рамках акции «Новогодний десант» проходит шествие артистов в сказочных нарядах по проспекту им.Расула Гамзатова. Герои с удовольствием водят с детками хороводы и фотографируются.⠀Акция также продлится до 7 января.⠀ Уже завтра по городу будет снова передвигаться Дедморобус. Музыканты эстрадно-духового оркестра Дагестанской гос филармония им. Т. Мурадова и группа ударников военного оркестра 102-й бригады оперативного назначения войск Нацгвардии России повеселят обитателей Махачкалы ( 5 января) и Каспийска ( 3 января) блиц-выступлениями, на которых исполнят новогодние мелодии в джазовой обработке в самых оживлённых уголках города.⠀ С 6 января возобновят свою деятельность и автоклубы. Артисты Дагестанской филармонии и Добровольные помощники культуры проведут торжественные мини-выступления во дворах жилых домов с участием известных исполнителей и, конечно, ведущего Деда Мороза. Мероприятия пройдут 6 января в г.Каспийске и 7 января в г. Махачкале. Стоит отметить, что все мероприятия согласованы с Роспотребнадзором РД.