ЗАМАНА - Новогодний Дедморобус курсирует по улицам Махачкалы

Новогодний Дедморобус курсирует по улицам Махачкалы

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31 декабря, 2020. Четверг 11:31
Новогодний Дедморобус курсирует по улицам Махачкалы

Сегодня, В 15.00 новогодний концерт состоится у Русского драматического театра, затем сказочный десант отправится на Университетскую площадь и в Парк Ленинского комсомола.

Новогодний Дедморобус курсирует по улицам Махачкалы
Общество

Остановки запланированы также на аллее возле Троллейбусного парка, на аллеях по пр. Шамиля, перед Историческим парком «Россия моя история», в Парке им. 50-летия Октября.

Напомним, что Дедморобус это праздничный автобус с музыкантами эстрадно-духового оркестра Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова и военного оркестра 102 бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии РФ.

В костюмах Дедов Морозов сказочный оркестр выезжает на самые оживленные улицы города и исполняет перед жителями новогодние композиции.

Следующие выступления запланированы 5 января (в Махачкале) и 3 января (в Каспийске).

 

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