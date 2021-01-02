ЗАМАНА - В Махачкале в новогоднее утро прошла зарядка под эгидой «Трезвый Новый год»

В Махачкале в новогоднее утро прошла зарядка под эгидой «Трезвый Новый год»

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02 января, 2021. Суббота 15:54
В Махачкале в новогоднее утро прошла зарядка под эгидой «Трезвый Новый год»

В первый день наступившего 2021 года, на главной площади Махачкалы прошла Общероссийская акция «Начни утро с Зарядки», - сообщает сетевое издание "Мирмол".

В Махачкале в новогоднее утро прошла зарядка под эгидой «Трезвый Новый год»
Общество

К спортивному мероприятию подключились депутаты городского собрания и молодежный парламент города. В нем также участвовали координатор проекта «Трезвая Россия» по Республике Дагестан Шамиль Алиев, зам руководителя городского собрания Хиби Алиев, победитель чемпионата мира по смешанным единоборствам и депутат городского собрания Хабиб Абдулаев и  другие. Как подчеркнул Шамиль Алиев, акция является общественно полезным мероприятием,  направленным на сохранение здоровья людей и пропаганду здорового образа жизни. 

 

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