В Махачкале в новогоднее утро прошла зарядка под эгидой «Трезвый Новый год»

В первый день наступившего 2021 года, на главной площади Махачкалы прошла Общероссийская акция «Начни утро с Зарядки», - сообщает сетевое издание "Мирмол".

К спортивному мероприятию подключились депутаты городского собрания и молодежный парламент города. В нем также участвовали координатор проекта «Трезвая Россия» по Республике Дагестан Шамиль Алиев, зам руководителя городского собрания Хиби Алиев, победитель чемпионата мира по смешанным единоборствам и депутат городского собрания Хабиб Абдулаев и другие. Как подчеркнул Шамиль Алиев, акция является общественно полезным мероприятием, направленным на сохранение здоровья людей и пропаганду здорового образа жизни.