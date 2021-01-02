ЗАМАНА - В Корпорации развития Дагестана обнаружены нарушения на 344 млн рублей

В Корпорации развития Дагестана обнаружены нарушения на 344 млн рублей

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02 января, 2021. Суббота 15:10
В Корпорации развития Дагестана обнаружены нарушения на 344 млн рублей

Нарушения в общем размере 344,5 миллионов рублей выявили аудиторы Счетной палаты в процессе проверочных мероприятий  компании «Корпорация развития Дагестана».

В Корпорации развития Дагестана обнаружены нарушения на 344 млн рублей
Общество

По информации Счетной палаты, причиной нарушений вероятно стало ненадлежащее выполнения собственных обязательств и злоупотребления должностными обязанностями работниками организации. Материалы проверки уже направлены в органы охраны правопорядка.

 

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