В Дербенте в новогоднюю ночь загорелась самая большая елка на Северном Кавказе

В социальных сетях было опубликовано видео, как спасатели тушат её из водомёта.

Вероятно, предпосылкой пожара стал один из фейерверков. Согласно мнению свидетеля, один из снарядов подпалил хвою дерева, и елка воспылала. Дербентская ёлка, в этом годе, самая большая на всем Северном Кавказе. Её высота достигает 43 метров. Вся конструкция была разработана так, чтоб выдерживать мощный ветер.