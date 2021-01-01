ЗАМАНА - В Дербенте в новогоднюю ночь загорелась самая большая елка на Северном Кавказе

В Дербенте в новогоднюю ночь загорелась самая большая елка на Северном Кавказе

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01 января, 2021. Пятница 23:54
В Дербенте в новогоднюю ночь загорелась самая большая елка на Северном Кавказе

В социальных сетях было опубликовано видео, как спасатели тушат её из водомёта.  

Вероятно, предпосылкой пожара стал один из фейерверков. Согласно мнению свидетеля, один из снарядов подпалил хвою дерева, и елка воспылала. Дербентская ёлка, в этом годе, самая большая  на всем Северном Кавказе. Её высота достигает  43 метров. Вся конструкция была разработана так, чтоб выдерживать мощный ветер.

 

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