В Махачкале возобновили вывоз мусора

Причиной столь срочного диалога стал вопрос вывоза мусора региональным оператором в столице Дагестана. Ахмед Абдурахманов заверил руководителя кабинета министров, что региональный оператор продолжит работу в установленном порядке и никаких сбоев с их стороны не будет.

Уточним, в ряде СМИ сегодня появилась информация что компания "Лидер" из-за конфликтной ситуации с главой Махачкалы отказывается вывозить мусор в столице Республики Дагестан.

Мусор не вывозился с утра из-за того, что не был установлен новый тариф, сообщил еженедельнику «Молодежь Дагестана» представитель компании.

На сегодняшний момент, работа по вывозу мусора восстановлена.