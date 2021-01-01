ЗАМАНА - В Махачкале возобновили вывоз мусора

В Махачкале возобновили вывоз мусора

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01 января, 2021. Пятница 23:42
В Махачкале возобновили вывоз мусора

Глава Кабинета министров Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов сегодня, 1 января провел встречу с начальником УК "Лидер" Ахмедом Абдурахмановым.

В Махачкале возобновили вывоз мусора
Общество

Причиной столь срочного диалога стал вопрос вывоза мусора региональным оператором в столице Дагестана. Ахмед Абдурахманов заверил руководителя кабинета министров, что региональный оператор продолжит работу в установленном порядке и никаких сбоев с их стороны не будет.

Уточним, в ряде СМИ сегодня появилась информация что компания "Лидер" из-за конфликтной ситуации с главой Махачкалы отказывается вывозить мусор в столице Республики Дагестан.
Мусор не вывозился с утра из-за того, что не был установлен новый тариф, сообщил еженедельнику «Молодежь Дагестана» представитель компании.

На сегодняшний момент, работа по вывозу мусора восстановлена.

 

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