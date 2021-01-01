За прошедшие сутки в Дагестане коронавирус подтвердился у 161 человека

За прошедшие сутки, по числу заражений Дагестан достиг показателя первой волны коронавируса. За прошедшие 24 часа в республике выявлен 161 заразившийся.

5 человек, по данным Минздрава Дагестана, скончались за прошедшие сутки с подтвержденным положительном результатом covid-19. Всего, за период пандемии в республике от коронавируса умерло 1 124 человека.

Напомним, сегодня в республике активно функционирует сall центр. По короткому номеру 122 дагестанцы, болеющие коронавирусом могут вызвать врача на дом, уточнить результаты тестов на COVID-19, получить необходимую консультацию. Звонок на 122 является бесплатным для всех абонентов. Появление номера 122 не отменяет возможность использовать короткие номера экстренных служб такие, как 03/103, 112.