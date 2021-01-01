31 декабря на Центральной площади Махачкалы встретили 2021 год

В программе мероприятий была трансляция мюзикла для младших городских жителей «Новогодние приключения Маги и Пати», также масштабное и захватывающие 3D-mapping шоу- объемное мультимедийное графическое представление с проецированием на здание Кабинета министров РД.

Перед боем часов Спасской башни Кремля, за пару минут до пришествия Нового года, махачкалинцы и гости столицы, вместе со всей государством наблюдали трансляцию на площади им.Ленина новогоднего обращения Президента о России Владимира Путина.

Торжественный новогодний салют стал броским окончанием мероприятий. Как подчеркивали городские жители, масштаб и качество проводимых мероприятий были впечатляющими. Необходимо отметить, что выступления «Новогодние открытки», трансляция мюзикла и мэппинг шоу продолжат свою работу и в январе. В итоге, ещё большее число людей смогут стать участниками веселых празднований.