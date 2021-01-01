ЗАМАНА - 31 декабря на Центральной площади Махачкалы встретили 2021 год

31 декабря на Центральной площади Махачкалы встретили 2021 год

Автор
01 января, 2021. Пятница 10:12
31 декабря на Центральной площади Махачкалы встретили 2021 год

В программе мероприятий была трансляция мюзикла для младших городских жителей «Новогодние приключения Маги и Пати», также масштабное и захватывающие 3D-mapping шоу- объемное мультимедийное графическое представление с проецированием на здание Кабинета министров РД.

31 декабря на Центральной площади Махачкалы встретили 2021 год
Общество

Перед боем часов Спасской башни Кремля, за пару минут до пришествия Нового года, махачкалинцы и гости столицы, вместе со всей государством наблюдали трансляцию на площади им.Ленина новогоднего обращения Президента о России Владимира Путина.

Торжественный новогодний салют стал броским окончанием мероприятий. Как подчеркивали городские жители, масштаб и качество проводимых мероприятий были впечатляющими. Необходимо отметить, что выступления «Новогодние открытки», трансляция мюзикла и мэппинг шоу продолжат свою работу и в январе. В итоге, ещё большее число людей смогут стать участниками веселых празднований.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top