Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия прошла 2020 год достойно

Это обращение Владимира Путина стало самым объемным из его выступлений перед россиянами в канун Нового года, речь продолжалась 6 минут.

Президент подчеркнул, что прошедший год вместил в себя "груз пары лет" и был связан с тревогами и финансовыми затруднениями. Однако, Владимир Путин выразил благодарность гражданам России за мужество и отзывчивость. Владимир Путин высказал свою убежденность, что скоро жизнь вернется в обычное русло, и Российская Федерация сумеет полноценно заняться решением собственных задач.