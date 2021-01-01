ЗАМАНА - Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия прошла 2020 год достойно

Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия прошла 2020 год достойно

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01 января, 2021. Пятница 00:03
Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия прошла 2020 год достойно

Владимир Путин выступил с обычным новогодним обращением к гражданам государства и подчеркнул, что Российская Федерация прошла 2020 год достойно.

Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия прошла 2020 год достойно
Общество

Это обращение Владимира Путина стало самым объемным из его выступлений перед россиянами в канун Нового года, речь продолжалась 6 минут.
Президент подчеркнул, что прошедший год вместил в себя "груз пары лет" и был связан с тревогами и финансовыми затруднениями. Однако, Владимир Путин выразил благодарность гражданам России за мужество и отзывчивость. Владимир Путин высказал свою убежденность, что скоро жизнь вернется в обычное русло, и Российская Федерация сумеет полноценно заняться решением собственных задач.

 

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