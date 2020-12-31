ЗАМАНА - Дед Мороз и Снегурочка проехали в карете по Махачкале

Дед Мороз и Снегурочка проехали в карете по Махачкале

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31 декабря, 2020. Четверг 22:22
Дед Мороз и Снегурочка проехали в карете по Махачкале

Накануне Нового года карета Деда Мороза и Снегурочки, запряженная лошадью, промчалась по центральным улицам столицы.

Дед Мороз и Снегурочка проехали в карете по Махачкале
Общество

Сказочные персонажи под веселый гул колокольчиков пересекли центральную площадь. Приветствуя встречающихся по пути городских жителей, Дед Мороз со Снегурочкой направились елке, символизирующей начало нового года, чтоб поздравить собравшихся ребятишек. Основные действующие лица празднича выступили перед собравшимися и сделали фото на память. После карета направилась к проспекту Расула Гамзатова, откуда начался объезд главных улиц Махачкалы. Устроителями мероприятия выстчупает городская мэрия в лице столичного Управления культуры.

Путешествие зимних персонажей по улицам Махачкалы подарило городским жителям и гостям столицы позитивный, предпраздничный настрой. Подарки от Деда мороза получили как дети, так и взрослые.

 

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взяты из открытых источников
 

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