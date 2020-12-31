ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил дагестанцев с наступающим Новым годом

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с наступающим Новым годом

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31 декабря, 2020. Четверг 13:48
Сергей Меликов поздравил дагестанцев с наступающим Новым годом

В своем поздравлении, врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов отметил сложный, тяжелый год, в котором республике, государству да и всему миру пришлось столкнуться с суровым испытанием.

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с наступающим Новым годом
Общество

"Ни на секунду не прекращалась работа важных отраслей и служб. С максимальной самоотдачей и каждодневным риском для жизни трудились дагестанские врачи. Тем, кто был в карантинном режиме и самостоятельной изоляции, нуждался в поддержке, помогали добровольные помощники и благотворительные фонды, предприниматели и просто неравнодушные дагестанцы. Мы получили чрезвычайно ценный опыт людского взаимного понимания и взаимодействия", - подчеркнул в новогоднем обращении Глава Дагестана.

Полный текст поздравления Сергея Меликова можно прочитать по ссылке

 

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