Режим самоизоляции для пожилых граждан в Дагестане продлен до 14 января

В Республике Дагестан режим самостоятельной изоляции для людей старше шестидесяти пяти лет и юных людей, которые страдают хроническими болезнями продлен до 14 января.

По данным оперштаба по противодействию коронавирусу в России на 31 декабря, общее количество зараженных в Республике Дагестан достигнуло 23461 (за прошедшие день 158), из них излечились 20148 человек (+150 за сутки), скончались 1119 (+7 за прошедший день).