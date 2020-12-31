По данным оперштаба по противодействию коронавирусу в России на 31 декабря, общее количество зараженных в Республике Дагестан достигнуло 23461 (за прошедшие день 158), из них излечились 20148 человек (+150 за сутки), скончались 1119 (+7 за прошедший день).
Режим самоизоляции для пожилых граждан в Дагестане продлен до 14 января
- Автор Хадижат
- 31 декабря, 2020. Четверг 13:23
В Республике Дагестан режим самостоятельной изоляции для людей старше шестидесяти пяти лет и юных людей, которые страдают хроническими болезнями продлен до 14 января.
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