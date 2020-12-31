ЗАМАНА - Режим самоизоляции для пожилых граждан в Дагестане продлен до 14 января

Режим самоизоляции для пожилых граждан в Дагестане продлен до 14 января

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31 декабря, 2020. Четверг 13:23
Режим самоизоляции для пожилых граждан в Дагестане продлен до 14 января

 В Республике Дагестан режим самостоятельной изоляции для людей старше шестидесяти пяти лет и юных людей, которые страдают хроническими болезнями продлен до 14 января.

Режим самоизоляции для пожилых граждан в Дагестане продлен до 14 января
Общество

По данным оперштаба по противодействию коронавирусу в России на 31 декабря, общее количество зараженных в Республике Дагестан достигнуло 23461 (за прошедшие день 158), из них излечились 20148 человек (+150 за сутки), скончались 1119 (+7 за прошедший день).

 

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