ЗАМАНА - Фильм «Вторая волна» за три дня набрал свыше 100 тысяч просмотров

Фильм «Вторая волна» за три дня набрал свыше 100 тысяч просмотров

Автор
31 декабря, 2020. Четверг 13:12
Фильм «Вторая волна» за три дня набрал свыше 100 тысяч просмотров

Более ста тысяч просмотров набрал видео проект о борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан, размещенный на странице главы Хасавюрта Корголи Корголиева.

Фильм «Вторая волна» за три дня набрал свыше 100 тысяч просмотров
Общество

Видео работа была проведена МКУ «Городской информационный центр». В проекте отражена история о том, через какие сложности пришлось пройти жителям Хасавюрта во время первой волны коронавируса. Почти каждая семья лишилась родственников или знакомых, некоторые испытали тяжесть этого вируса на себе, но справились и призывают всех дагестанцев беречь свое здоровье и соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры предосторожности.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top