Фильм «Вторая волна» за три дня набрал свыше 100 тысяч просмотров

Более ста тысяч просмотров набрал видео проект о борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан, размещенный на странице главы Хасавюрта Корголи Корголиева.

Видео работа была проведена МКУ «Городской информационный центр». В проекте отражена история о том, через какие сложности пришлось пройти жителям Хасавюрта во время первой волны коронавируса. Почти каждая семья лишилась родственников или знакомых, некоторые испытали тяжесть этого вируса на себе, но справились и призывают всех дагестанцев беречь свое здоровье и соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры предосторожности.