Видео работа была проведена МКУ «Городской информационный центр». В проекте отражена история о том, через какие сложности пришлось пройти жителям Хасавюрта во время первой волны коронавируса. Почти каждая семья лишилась родственников или знакомых, некоторые испытали тяжесть этого вируса на себе, но справились и призывают всех дагестанцев беречь свое здоровье и соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры предосторожности.
Фильм «Вторая волна» за три дня набрал свыше 100 тысяч просмотров
- Автор Хадижат
- 31 декабря, 2020. Четверг 13:12
Более ста тысяч просмотров набрал видео проект о борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан, размещенный на странице главы Хасавюрта Корголи Корголиева.
Последнее от Хадижат
- Режим самоизоляции для пожилых граждан в Дагестане продлен до 14 января
- В Махачкале вручили сертификаты ликвидаторам трагедии в Чернобыле
- Ютуб-канал РГВК "Дагестан" вошел в тройку лидеров среди региональных телеканалов
- Дагестанские волонтеры поздравляют ветеранов с Новым годом
- В поселке Новый Чиркей состоялось открытие аллеи