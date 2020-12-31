ЗАМАНА - В Махачкале вручили сертификаты ликвидаторам трагедии в Чернобыле

В Махачкале вручили сертификаты ликвидаторам трагедии в Чернобыле

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31 декабря, 2020. Четверг 12:39
В Махачкале вручили сертификаты ликвидаторам трагедии в Чернобыле

Мэр столицы Дагестана Салман Дадаев вручил жилищные сертификаты ликвидаторам трагедии на Чернобыльской АЭС а также вынужденным переселенцам во время​ депортации жителей Республики Дагестан в 1941-1944 годах.

В Махачкале вручили сертификаты ликвидаторам трагедии в Чернобыле
Общество

Глава столицы отметил самоотдачу ликвидаторов техногенной трагедии. Согласно мнению Салмана Дадаева, только смелость людей, пошедших на подвиг остановил катастрофу мирового масштаба. Семьям ликвидаторов трагедии было вручено семь жилищных сертификатов.
Также было передано четыре жилищных документа семьям депортированных в сороковых годах дагестанцев. В адрес градоначальника прозвучали слова благодарности за сертификаты, которые давно ожидали.

 

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