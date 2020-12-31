Глава столицы отметил самоотдачу ликвидаторов техногенной трагедии. Согласно мнению Салмана Дадаева, только смелость людей, пошедших на подвиг остановил катастрофу мирового масштаба. Семьям ликвидаторов трагедии было вручено семь жилищных сертификатов.
Также было передано четыре жилищных документа семьям депортированных в сороковых годах дагестанцев. В адрес градоначальника прозвучали слова благодарности за сертификаты, которые давно ожидали.
В Махачкале вручили сертификаты ликвидаторам трагедии в Чернобыле
- Автор Хадижат
- 31 декабря, 2020. Четверг 12:39
Мэр столицы Дагестана Салман Дадаев вручил жилищные сертификаты ликвидаторам трагедии на Чернобыльской АЭС а также вынужденным переселенцам во время депортации жителей Республики Дагестан в 1941-1944 годах.
Глава столицы отметил самоотдачу ликвидаторов техногенной трагедии. Согласно мнению Салмана Дадаева, только смелость людей, пошедших на подвиг остановил катастрофу мирового масштаба. Семьям ликвидаторов трагедии было вручено семь жилищных сертификатов.
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