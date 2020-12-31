ЗАМАНА - Ютуб-канал РГВК "Дагестан" вошел в тройку лидеров среди региональных телеканалов

Ютуб-канал РГВК "Дагестан" вошел в тройку лидеров среди региональных телеканалов

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31 декабря, 2020. Четверг 00:17
Ютуб-канал РГВК &quot;Дагестан&quot; вошел в тройку лидеров среди региональных телеканалов

Ютуб Канал РГВК "Дагестан" вошел в тройку местных каналов по числу подписчиков.

Ютуб-канал РГВК "Дагестан" вошел в тройку лидеров среди региональных телеканалов
Общество

Сейчас это 186 тысяч человек. Более лишь у ЧГТРК «Грозный» и Ямал региона. Рейтинг каналов из городов с количеством жителей менее миллиона составила Государственная Ассоциация Телерадиовещателей. Всего были изучены  профили 284 медиахолдингов.

 

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