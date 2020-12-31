Сейчас это 186 тысяч человек. Более лишь у ЧГТРК «Грозный» и Ямал региона. Рейтинг каналов из городов с количеством жителей менее миллиона составила Государственная Ассоциация Телерадиовещателей. Всего были изучены профили 284 медиахолдингов.
Ютуб-канал РГВК "Дагестан" вошел в тройку лидеров среди региональных телеканалов
- Автор Хадижат
- 31 декабря, 2020. Четверг 00:17
Ютуб Канал РГВК "Дагестан" вошел в тройку местных каналов по числу подписчиков.
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