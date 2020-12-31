Ютуб-канал РГВК "Дагестан" вошел в тройку лидеров среди региональных телеканалов

Сейчас это 186 тысяч человек. Более лишь у ЧГТРК «Грозный» и Ямал региона. Рейтинг каналов из городов с количеством жителей менее миллиона составила Государственная Ассоциация Телерадиовещателей. Всего были изучены профили 284 медиахолдингов.