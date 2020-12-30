ЗАМАНА - Дагестанские волонтеры поздравляют ветеранов с Новым годом

Дагестанские волонтеры поздравляют ветеранов с Новым годом

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30 декабря, 2020. Среда 23:07
Дагестанские волонтеры поздравляют ветеранов с Новым годом

Участники волонтерского центра вместе с парламентариями от ЕР и Добровольцами Победы вручают ветеранам новогодние наборы и поздравляют их с наступающим праздником, сообщает РИА "Дагестан".

Дагестанские волонтеры поздравляют ветеранов с Новым годом
Общество

Акция "С Новым годом, ветеран" проходит во всех муниципалитетах республики.Первыми торжественные наборы получили Виктор Хрисанов, Асадула Мамедов и Абдурахман Магомедов. Всего в канун наступающего 2021 года подарки получат пятьдесят шесть участников и инвалидов ВОВ. Доставлять подарки адресатам помогают участники движения «Волонтеры Победы».

 

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