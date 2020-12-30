В поселке Новый Чиркей состоялось открытие аллеи

В мероприятии принял участие исполняющий обязанности руководителя Кизилюртовского района Алиасхаб Шабанов, глава районного Собрания парламентариев Абдурашид Магомедов, глава села Новый Чиркей Ражаб Хамуев и другие.

Открытие аллеи состоялась в рамках реализации программы "Местные инициативы". Открывая праздничное мероприятие Алиасхаб Шабанов поблагодарил руководство республики за работу, проведенную в рамках проекта "Местные инициативы" а также всем, кто принимал участие в обустройстве аллеи, в том числе и местным жителям. Право перерезать красную ленточку в честь открытия нового объекта было предоставлено депутатам сельского Собрания Нового Чиркея Рашиду Кадиеву и Уме Гаджиевой.