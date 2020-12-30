ЗАМАНА - В поселке Новый Чиркей состоялось открытие аллеи

В поселке Новый Чиркей состоялось открытие аллеи

Автор
30 декабря, 2020. Среда 22:56
В поселке Новый Чиркей состоялось открытие аллеи

В поселке Новый Чиркей Кизилюртовского района открылась новая аллея, сообщает РИА "Дагестан". Мероприятие приурочено к столетнему юбилею ДАССР.

В поселке Новый Чиркей состоялось открытие аллеи
Общество

В мероприятии принял участие исполняющий обязанности руководителя Кизилюртовского района Алиасхаб Шабанов, глава районного Собрания парламентариев Абдурашид Магомедов, глава села Новый Чиркей Ражаб Хамуев и другие.

Открытие аллеи состоялась в рамках реализации программы "Местные инициативы". Открывая праздничное мероприятие Алиасхаб Шабанов поблагодарил руководство республики за работу, проведенную в рамках проекта "Местные инициативы" а также всем, кто принимал участие в обустройстве аллеи, в том числе и местным жителям. Право перерезать красную ленточку в честь открытия нового объекта было предоставлено депутатам сельского Собрания Нового Чиркея Рашиду Кадиеву и Уме Гаджиевой.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top