ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил с Новым годом внесших значительный вклад в развитие республики людей

Сергей Меликов поздравил с Новым годом внесших значительный вклад в развитие республики людей

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30 декабря, 2020. Среда 22:16
Сергей Меликов поздравил с Новым годом внесших значительный вклад в развитие республики людей

Глава региона  побывал в гостях у известного политического деятеля, Почетного Председателя Государственного совета Республики Дагестан Магомедали Магомедова.

Сергей Меликов поздравил с Новым годом внесших значительный вклад в развитие республики людей
Общество

Поздравив его с приближающимся Новым годом, управляющий регионом отметил бесценный вклад Магомедали Магомедова в развитие Республики Дагестан и укрепление мира в беспокойные для всего государства годы. Кроме того Сергей Меликов лично поздравил и другого известного дагестанца первого Президента Республики Дагестан Муху Алиева. «Есть, естественно, много слов, которые мы желаем сообщить, но самое основное это большущее спасибо для вас за то, что вы правили Дагестаном, за то, что почти все вопросы, которые мы сейчас решаем, будут являться продолжением ваших дел», с этими словами управляющий республики подарил ему фотоальбом, посвященный столетнему юбилею Республики Дагестан.

 

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