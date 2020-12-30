Гранты Руководителя региона распределяются в последующих областях: образования, науки, техники и нововведений, экономики и управления, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, общественной деятельности и сми.
В этом году, общая сумма грантового фонда составила 13,5 млн рублей. Поддержку получили сорок девять проектов из 231 представленного на оценку компетентной конкурсной комиссии.
Сергей Меликов вручил дипломы победителям конкурса на получение грантов Главы РД в 2020 году
- Автор Хадижат
- 30 декабря, 2020. Среда 20:48
29 декабря в Доме Дружбы в Махачкале Сергей Меликов провел праздничное мероприятие вручения дипломов победителям конкурса на соискание субсидий Главы РД в 2020 году.
Гранты Руководителя региона распределяются в последующих областях: образования, науки, техники и нововведений, экономики и управления, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, общественной деятельности и сми.
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