ЗАМАНА - Сергей Меликов вручил дипломы победителям конкурса на получение грантов Главы РД в 2020 году

Сергей Меликов вручил дипломы победителям конкурса на получение грантов Главы РД в 2020 году

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30 декабря, 2020. Среда 20:48
Сергей Меликов вручил дипломы победителям конкурса на получение грантов Главы РД в 2020 году

29 декабря в Доме Дружбы в Махачкале Сергей Меликов провел праздничное мероприятие вручения дипломов победителям конкурса на соискание субсидий Главы РД в 2020 году.

Сергей Меликов вручил дипломы победителям конкурса на получение грантов Главы РД в 2020 году
Общество

Гранты Руководителя региона распределяются в последующих областях: образования, науки, техники и нововведений, экономики и управления, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, общественной деятельности и сми.
В этом году, общая сумма грантового фонда составила 13,5 млн рублей. Поддержку получили сорок девять проектов из 231 представленного на оценку компетентной конкурсной комиссии.

 

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