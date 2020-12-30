Сергей Меликов вручил дипломы победителям конкурса на получение грантов Главы РД в 2020 году

29 декабря в Доме Дружбы в Махачкале Сергей Меликов провел праздничное мероприятие вручения дипломов победителям конкурса на соискание субсидий Главы РД в 2020 году.

Гранты Руководителя региона распределяются в последующих областях: образования, науки, техники и нововведений, экономики и управления, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, общественной деятельности и сми.

В этом году, общая сумма грантового фонда составила 13,5 млн рублей. Поддержку получили сорок девять проектов из 231 представленного на оценку компетентной конкурсной комиссии.