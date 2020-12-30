ЗАМАНА - Многодетные семьи Сергокалинского района получили новогодние подарки

Многодетные семьи Сергокалинского района получили новогодние подарки

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30 декабря, 2020. Среда 16:23
Многодетные семьи Сергокалинского района получили новогодние подарки

Многодетные семьи Сергокалинского района получили подарки в рамках акции «Новый год в каждый дом».

30 декабря в Сергокалинском районе с подачи Главы Муниципалитета Магомеда Омарова прошла благотворительная акция по доставке новогодних подарков.
В процессе мероприятия добровольные помощники в образах Деда Мороза и Снегурочки доставили многодетным малообеспеченным семьям подарки и сладкие лакомства, а в ответ услышали подготовленные стихи и пожелания. Как подчеркнул Глава района, не смотря на то, что уходящий год для республики был в целом не простым, лишать детей новогоднего, праздничного настроения никто не имеет права.

 

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