Многодетные семьи Сергокалинского района получили новогодние подарки

30 декабря в Сергокалинском районе с подачи Главы Муниципалитета Магомеда Омарова прошла благотворительная акция по доставке новогодних подарков.

В процессе мероприятия добровольные помощники в образах Деда Мороза и Снегурочки доставили многодетным малообеспеченным семьям подарки и сладкие лакомства, а в ответ услышали подготовленные стихи и пожелания. Как подчеркнул Глава района, не смотря на то, что уходящий год для республики был в целом не простым, лишать детей новогоднего, праздничного настроения никто не имеет права.