Булач Чанкалаев: «Ожидаю лучшего периода для нашего народа и республики»

«Пока могу только сказать, что нахожусь в ожидании позитивных перемен. Некоторых из состава Правительства знаю лично, общаюсь. У меня не вызывает сомнений, что они из тех людей, кто будет работать, пытаясь решить проблемы жителей республики. По крайне мере, стараться это сделать они будут, я не сомневаюсь.

Говорить о каких-то более конкретных ожиданиях, думаю, пока не стоит. Нужно посмотреть, как работа Правительства будет налажена хотя бы в первые месяцы. Ожидаю лучшего периода для нашего народа и республики», - подчеркнул Булач Чанкалаев.