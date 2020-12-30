ЗАМАНА - Булач Чанкалаев: «Ожидаю лучшего периода для нашего народа и республики»

Булач Чанкалаев: «Ожидаю лучшего периода для нашего народа и республики»

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30 декабря, 2020. Среда 16:10
Булач Чанкалаев: «Ожидаю лучшего периода для нашего народа и республики»

Общественный деятель Булат Чанкалаев прокомментировал для нашего информационного издания новый состав Правительства Дагестана. 

Булач Чанкалаев: «Ожидаю лучшего периода для нашего народа и республики»
Общество

«Пока могу только сказать, что нахожусь в ожидании позитивных перемен. Некоторых из состава Правительства знаю лично, общаюсь. У меня не вызывает сомнений, что они из тех людей, кто будет работать, пытаясь решить проблемы жителей республики. По крайне мере, стараться это сделать они будут, я не сомневаюсь. 

Говорить о каких-то более конкретных ожиданиях, думаю, пока не стоит. Нужно посмотреть, как работа Правительства будет налажена хотя бы в первые месяцы. Ожидаю лучшего периода для нашего народа и республики», - подчеркнул Булач Чанкалаев.

 

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