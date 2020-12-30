ЗАМАНА - Тимур Гаджижараев: «Доступность Правительства обеспечит результат»

Тимур Гаджижараев: «Доступность Правительства обеспечит результат»

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30 декабря, 2020. Среда 15:51
Тимур Гаджижараев: «Доступность Правительства обеспечит результат»

Руководитель Ассоциации благотворительных фондов РД Тимур Гаджижараев прокомментировал для нашего информационного издания новый состав Правительства Дагестана.

Тимур Гаджижараев: «Доступность Правительства обеспечит результат»
Общество

 «Нам бы хотелось, чтобы то откровенное, беспрепятственное общение между профильными ведомствами и Ассоциацией благотворительных фондов Дагестана была была продолжена. 

Этот диалог, прямое общение с властью помогало нам доносить важную информацию. Например, благодаря этой доступности мы смогли наладить совместную работу  Правительством в области жилья для инвалидов. 

С 2006 года на эти цели не было выделено ни одной квартиры. Правительством республики была разработана программа, где примерно 40% от общей стоимости недвижимости оплачивали люди с ограниченными возможностями, а остальное республика. Эта помощь была для них большим подспорьем. 

Надеюсь, что чиновники, министры сохранят свою доступность для общения и мы сможем и дальше эффективно и сообща работать для помощи нуждающимся», - подчеркнул Тимур Гаджижараев. 

 

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