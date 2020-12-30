Тимур Гаджижараев: «Доступность Правительства обеспечит результат»

«Нам бы хотелось, чтобы то откровенное, беспрепятственное общение между профильными ведомствами и Ассоциацией благотворительных фондов Дагестана была была продолжена.

Этот диалог, прямое общение с властью помогало нам доносить важную информацию. Например, благодаря этой доступности мы смогли наладить совместную работу Правительством в области жилья для инвалидов.

С 2006 года на эти цели не было выделено ни одной квартиры. Правительством республики была разработана программа, где примерно 40% от общей стоимости недвижимости оплачивали люди с ограниченными возможностями, а остальное республика. Эта помощь была для них большим подспорьем.

Надеюсь, что чиновники, министры сохранят свою доступность для общения и мы сможем и дальше эффективно и сообща работать для помощи нуждающимся», - подчеркнул Тимур Гаджижараев.