ЗАМАНА - Зумруд Бучаева: мерилом результативности для нас является исполнение национальных проектов Дагестана

Зумруд Бучаева: мерилом результативности для нас является исполнение национальных проектов Дагестана

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30 декабря, 2020. Среда 15:08
Зумруд Бучаева: мерилом результативности для нас является исполнение национальных проектов Дагестана

Депутат Народного Собрания РД, заслуженный врач Российской Федерации Зумруд Бучаева прокомментировала для нашего информационного издания новый состав Правительства Дагестана. 

Зумруд Бучаева: мерилом результативности для нас является исполнение национальных проектов Дагестана
Общество

«На мой взгляд, в Правительство приглашены люди опытные, их работа в разных сферах деятельности уже известна. Они представляли интересы республики и этот опыт поможет справиться с поставленными перед правительством задачами, учитывая консолидацию руководства и народа, понимание общих целей и задач.

Но конечно, для того чтобы понять, каков реальный коэффициент полезного действия новых членов Правительства понадобится полгода-год. Я напомню, что мерилом результативности для нас является исполнение национальных проектов Дагестана», - подчеркнула Зумруд Бучаева.

 

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