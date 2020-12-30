Зумруд Бучаева: мерилом результативности для нас является исполнение национальных проектов Дагестана

«На мой взгляд, в Правительство приглашены люди опытные, их работа в разных сферах деятельности уже известна. Они представляли интересы республики и этот опыт поможет справиться с поставленными перед правительством задачами, учитывая консолидацию руководства и народа, понимание общих целей и задач.

Но конечно, для того чтобы понять, каков реальный коэффициент полезного действия новых членов Правительства понадобится полгода-год. Я напомню, что мерилом результативности для нас является исполнение национальных проектов Дагестана», - подчеркнула Зумруд Бучаева.