Беженцы с Украины прошли стоматологическое обследование и лечение в Дагестане

Главврач РСП Хаджи-Мурад Мусалов, обсуждая акцию, подчеркнул: «Мы организовали штатный прием переселенцев с Украины, проживающих в республике.

Актуальная и высококачественная врачебная помощь обязана быть доступна каждому человеку, не зависимо от его места проживания, и тем более тем, кто на данный момент находится в сложной ситуации. Прием у нас ведут высококвалифицированные мед-специалисты терапевты, доктора и ортопеды, вся нужная помощь будет оказана и при предстоящем динамическом наблюдении».