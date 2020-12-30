ЗАМАНА - Беженцы с Украины прошли стоматологическое обследование и лечение в Дагестане

Беженцы с Украины прошли стоматологическое обследование и лечение в Дагестане

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30 декабря, 2020. Среда 09:12
Беженцы с Украины прошли стоматологическое обследование и лечение в Дагестане

Полное профилактическое обследование и лечение прошли в Республиканской стоматологической больнице беженцы из Украины, сообщает РИА "Дагестан".

Беженцы с Украины прошли стоматологическое обследование и лечение в Дагестане
Общество

Главврач РСП Хаджи-Мурад Мусалов, обсуждая акцию, подчеркнул: «Мы организовали штатный прием переселенцев с Украины, проживающих в республике.
Актуальная и высококачественная врачебная помощь обязана быть доступна каждому человеку, не зависимо от его места проживания, и тем более тем, кто на данный момент находится в сложной ситуации. Прием у нас ведут высококвалифицированные мед-специалисты терапевты, доктора и ортопеды, вся нужная помощь будет оказана и при предстоящем динамическом наблюдении».

 

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