По данным профессионалов портала, проанализировавших главные характеристики новогодних конструкций в больших городах, самая высочайшая елка в Российской Федерации установлена в Красноярске. Искусственное дерево достигает в высоту 55 метров. Елка, установленная в столице Дагестана оказалась на седьмом месте. Ее высота достигает 32 метров.
Новогодняя елка в Махачкале вошла в топ самых высоких в России
- Автор Хадижат
- 30 декабря, 2020. Среда 00:04
Новогодняя елка, установленная на площади Махачкалы вошла в 10-ку самых больших елок Рф по мнению портала «ТурСтат».
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