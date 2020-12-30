ЗАМАНА - Новогодняя елка в Махачкале вошла в топ самых высоких в России

Новогодняя елка в Махачкале вошла в топ самых высоких в России

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30 декабря, 2020. Среда 00:04
Новогодняя елка в Махачкале вошла в топ самых высоких в России

Новогодняя елка, установленная на площади  Махачкалы вошла в 10-ку самых больших елок Рф по мнению портала «ТурСтат».

Новогодняя елка в Махачкале вошла в топ самых высоких в России
Общество

По данным профессионалов портала, проанализировавших главные характеристики новогодних конструкций в больших городах, самая высочайшая елка в Российской Федерации установлена в Красноярске. Искусственное дерево достигает в высоту 55 метров. Елка, установленная в столице Дагестана оказалась на седьмом месте. Ее высота достигает 32 метров.

 

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