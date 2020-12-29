В рамках проекта «100 школ» в Агульском районе обновили школу

В школе села Худиг Агульского района окончены все работы по ремонту, намеченные в рамках проекта «100 школ», сказали информационному изданию в Министерство экономического развития РД.

Общий размер выделения финансовых средств составил свыше 2,6 миллионов рублей, из которых 2 миллионов рублей – дотация из республиканского казны, 100 тысяч рублей – средства из бюджета муниципалитета, свыше 500 тыс. – пожертвования обеспеченных меценатов.

В школе восстановили напольное покрытие, обновили потолки, поменяли двери и провели отопление. Кроме того, благодаря проекту в помещении возник пищеблок. Подчеркнём, что проект «100 школ» реализуется 3-ий год. В этом году, проведены ремонтные работы в 136 учебных заведениях.