Жителям Хасавюрта стала доступнее высокотехнологичная медицинская помощь на сердце и сосуды

В медицинском учреждении скоро заработает современный новый ангиограф, приобретённый Министерством здравоохранения РД, за счет бюджета региона. Дорогой аппарат установлен в новом отделении рентгенохирургических способов диагностики и исцеления. При помощи ангиографа доктора Хасавюртовской ЦГБ смогут проводить труднейшие операции на коронарных сосудах, отлично вылечивать инфаркт миокарда, также диагностировать и производить исцеление периферических сосудов и пациентов больше не будут направлять в Махачкалу. «Отделение, открытое в поликлинике и новое оборудование установленное там, дозволят медицинскому учреждению сделать лучше состояние жизни пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями. Существенно повыситься продуктивность исцеления заболевших с острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения», подчеркнул заместитель руководителя Минздрава РД Мазай Рамазанов. «Это огромное событие в здравоохранении города и большой подарок для его уроженцев. Мы в первый раз получаем оборудование столь высокого уровня и без преувеличения открытие этого отделения новый шаг в развитии здравоохранения Хасавюрта", сообщил главврач больницы Титалав Хириев.