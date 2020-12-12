Как распознать у себя алкогольную зависимость?

Алкоголь действует на организм точно также, как наркотики. В некоторых случаях действие спиртного может быть даже более губительным.

Как рассказал «Life» психиатр-нарколог Олег Гончаров, выявить у себя признаки алкогольной зависимости на раннем этапе не сложно.

"Если человек уже замечает, что 5-10 лет назад, когда он собирался в компании и выпивал 100-200 грамм крепкого алкоголя, то сейчас он один выпивает бутылку алкоголя и почти не пьянеет. Это называется ростом толерантности или переносимости.

Второй фактор - это похмелье. Если непьющему человеку в таком состоянии предложить немножко поправить здоровье - выпить рюмку водки или стакан пива, реакция может быть рвотой фонтаном. А человек с зависимостью выпивает пиво - и получше сразу стало", - отметил специалист.