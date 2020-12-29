ЗАМАНА - Дагестанский «Солнечный берег» и Всероссийский детский центр «Смена» подписали соглашение

Дагестанский «Солнечный берег» и Всероссийский детский центр «Смена» подписали соглашение

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29 декабря, 2020. Вторник 11:10
Дагестанский «Солнечный берег» и Всероссийский детский центр «Смена» подписали соглашение

В общероссийским детском центре «Смена» в Краснодарском крае 21 и 22 декабря прошли образовательные занятия в рамках программы «Мастерская лидеров».

Дагестанский «Солнечный берег» и Всероссийский детский центр «Смена» подписали соглашение
Общество

При поддержке Минобразования и науки Дагестана один из модулей «Инновации и изменения» разработали и провели и.о. руководителя Республиканского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный берег» Равзанат Ниматулаева и замдиректора по развитию Оксана Рауде.

Молодые сменовцы были озадачены разработкой модели передового, современного лагеря завтрашнего дня. Участники, разделившись на команды, пытались найти ответ на вопрос: «Каким должен быть современный детский центр: глазами вожатых, родителей, руководства лагеря и самих детей?».

По окончании модуля главы Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный берег» и Общероссийского детского центра «Смена» Равзанат Ниматулаева и Игорь Журавлев подписали Соглашение о будущем сотрудничестве между детскими центрами.
В качестве главных направлений определены: коллективная деятельность по созданию, реализации и продвижению образовательных проектов и программ в области детей образования и молодёжи.

 

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