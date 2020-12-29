ЗАМАНА - Пуск газа состоялся в селе Майданское Унцукульского района

Пуск газа состоялся в селе Майданское Унцукульского района

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29 декабря, 2020. Вторник 10:44
Пуск газа состоялся в селе Майданское Унцукульского района

28 декабря, временно исполняющий обязанности заместителя Главы Кабинета министров РД глава Минэнерго РД Владимир Лемешко принял участие в запуске газа в селе Майданское Унцукульского района.

Пуск газа состоялся в селе Майданское Унцукульского района
Общество

В нем также участвовали глава района Иса Нурмагомедов, исполнительный директор ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Ризван Газимагомедов и другие.
Открывая мероприятие, глава района поприветствовал гостей и выразил благодарность тем, кто участвовал в проведении газа в селе.

Владимир Лемешко от имени Сергея Меликова поздравил жителей села с таким принципиально важным событием и подчеркнул, что жителям села нужно направить особенное внимание на технику безопасности при использовании газа.

Ризван Газимагомедов выразил надежду, что газ принесет в дома жителей села в будущем году комфорт, тепло, уют и добро. К 2022 году газ будет проведен в с. Ирганай и в поселок городского типа Шамилькала Унцукульского района.

 

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взяты из открытых источников
 

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