Пуск газа состоялся в селе Майданское Унцукульского района

В нем также участвовали глава района Иса Нурмагомедов, исполнительный директор ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Ризван Газимагомедов и другие.

Открывая мероприятие, глава района поприветствовал гостей и выразил благодарность тем, кто участвовал в проведении газа в селе.

Владимир Лемешко от имени Сергея Меликова поздравил жителей села с таким принципиально важным событием и подчеркнул, что жителям села нужно направить особенное внимание на технику безопасности при использовании газа.

Ризван Газимагомедов выразил надежду, что газ принесет в дома жителей села в будущем году комфорт, тепло, уют и добро. К 2022 году газ будет проведен в с. Ирганай и в поселок городского типа Шамилькала Унцукульского района.