В 2020 году, в авариях на территории республики пострадали более 180 детей, 16 из которых скончались.
Центр позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать детей поведению в тех или иных случаях.
До 2023 года в республике откроется ещё три подобных Центра.
Именно визуализация и подача учебных материалов в игровой форме помогут детям эффективно усваивать правила дорожного движения.
В Махачкале открыли центр профилактики дорожно-транспортного травматизма
- Автор Хадижат
- 29 декабря, 2020. Вторник 09:10
В столице республики прошло открытие второго Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
В 2020 году, в авариях на территории республики пострадали более 180 детей, 16 из которых скончались.
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