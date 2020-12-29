В Махачкале открыли центр профилактики дорожно-транспортного травматизма

В 2020 году, в авариях на территории республики пострадали более 180 детей, 16 из которых скончались.

Центр позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать детей поведению в тех или иных случаях.

До 2023 года в республике откроется ещё три подобных Центра.

Именно визуализация и подача учебных материалов в игровой форме помогут детям эффективно усваивать правила дорожного движения.