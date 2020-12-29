ЗАМАНА - В Махачкале открыли центр профилактики дорожно-транспортного травматизма

В Махачкале открыли центр профилактики дорожно-транспортного травматизма

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29 декабря, 2020. Вторник 09:10
В Махачкале открыли центр профилактики дорожно-транспортного травматизма

В столице республики прошло открытие второго Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

В Махачкале открыли центр профилактики дорожно-транспортного травматизма
Общество

В  2020 году, в авариях на территории республики пострадали более 180 детей, 16 из которых скончались.
Центр позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать детей поведению в тех или иных случаях.
До 2023 года в республике откроется ещё три подобных Центра.
Именно визуализация и подача учебных материалов в игровой форме помогут детям эффективно усваивать правила дорожного движения.

 

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