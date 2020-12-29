ЗАМАНА - В Махачкале оштрафованы заведения, нарушившие режим работы в период коронавируса

В Махачкале оштрафованы заведения, нарушившие режим работы в период коронавируса

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29 декабря, 2020. Вторник 08:31
В Махачкале оштрафованы заведения, нарушившие режим работы в период коронавируса

Масштабные развлекательные мероприятия с огромным числом гостей были проведены в ресторанах "Камелот" и "Олимп".

В Махачкале оштрафованы заведения, нарушившие режим работы в период коронавируса
Общество

В учреждениях не соблюдалась соц расстояние, люди были без масок, сообщает управление Роспотребнадзора по РД. "В текущее время в связи с нарушением условий по выполнению обязательных и рекомендованных мероприятий по профилактике распространения короновирусной инфекции, в отношении ресторанов «Камелот» и «Олимп» составляется материл об административных правонарушениях", сообщили в Роспотребнадзоре. Учреждения ждут большие штрафы.

 

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