В учреждениях не соблюдалась соц расстояние, люди были без масок, сообщает управление Роспотребнадзора по РД. "В текущее время в связи с нарушением условий по выполнению обязательных и рекомендованных мероприятий по профилактике распространения короновирусной инфекции, в отношении ресторанов «Камелот» и «Олимп» составляется материл об административных правонарушениях", сообщили в Роспотребнадзоре. Учреждения ждут большие штрафы.
В Махачкале оштрафованы заведения, нарушившие режим работы в период коронавируса
- Автор Хадижат
- 29 декабря, 2020. Вторник 08:31
Масштабные развлекательные мероприятия с огромным числом гостей были проведены в ресторанах "Камелот" и "Олимп".
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