В Махачкале оштрафованы заведения, нарушившие режим работы в период коронавируса

В учреждениях не соблюдалась соц расстояние, люди были без масок, сообщает управление Роспотребнадзора по РД. "В текущее время в связи с нарушением условий по выполнению обязательных и рекомендованных мероприятий по профилактике распространения короновирусной инфекции, в отношении ресторанов «Камелот» и «Олимп» составляется материл об административных правонарушениях", сообщили в Роспотребнадзоре. Учреждения ждут большие штрафы.