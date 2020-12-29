ЗАМАНА - Экс-замначальника колонии в Махачкале ответит в суде за хищение

Экс-замначальника колонии в Махачкале ответит в суде за хищение

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29 декабря, 2020. Вторник 07:53
Экс-замначальника колонии в Махачкале ответит в суде за хищение

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя СИЗО-1 УФСИН по Республике Дагестан Гасана Шихшаева направлено в судебные органы.

Экс-замначальника колонии в Махачкале ответит в суде за хищение
Общество

Он обвиняется в мошеннических действиях и служебном подлоге. Как считают следственные органы, он похитил средства, которые были выделены на чистку канализации СИЗО. Частью суммы Шихшаев потом поделился с руководителем Даудом Давыдовым, который тоже находится под следствием.

 

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