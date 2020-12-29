Экс-замначальника колонии в Махачкале ответит в суде за хищение

Он обвиняется в мошеннических действиях и служебном подлоге. Как считают следственные органы, он похитил средства, которые были выделены на чистку канализации СИЗО. Частью суммы Шихшаев потом поделился с руководителем Даудом Давыдовым, который тоже находится под следствием.