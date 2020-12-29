Дагестанцы могут поучаствовать в формировании рейтинга безопасности заведений в период коронавируса

Он будет составляться на базе отзывов гостей, которым дают оценить реализацию мер безопасности в период пандемии в учреждениях по наличию антисептиков, использованию масок и выполнению социальной дистанции. Данный рейтинг запустили «Сбер» и 2ГИС.

Пока это кафе, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, а в дальнейшем магазины, спортивные клубы, музеи, театры и иные места.

Компании с высочайшим рейтингом получат особый бейдж на интернет-ресурсе картографического сервиса, а рейтинг покажется в программах для телефона 2ГИС. Поставить оценку пользователи смогут после совершения покупки в нем при помощи карты «Сбера». Гость получит пуш-извещение от «Сберегательного банка онлайн» и сумеет написать верифицированный отзыв.