Как сообщает РИА "Дагестан", в Нижнеказанищенской школе №2 им. Наби Ханмурзаева в рамках проекта восстановлены полы, обновлены лестничные пролеты и заменены двери. «Общий объём выделенных финансовых средств составил приблизительно 3 миллионов рублей, из которых дотация из республиканского бюджета составила 2 миллиона рублей, средства из муниципалитета 200 тысяч рублей и вложения инвесторов 750 тысяч рублей», сообщается в информации.
Стоит отметить, что проект «100 школ» реализуется в Республике Дагестан с 2018 года и за этот период времени в республике восстановлено 470 учебных заведений.
В Буйнакском районе на ремонт школы направлено три миллиона рублей
- Автор Хадижат
- 28 декабря, 2020. Понедельник 17:10
В этом году, в проекте «100 школ» приняли участие восемь учебных заведений Буйнакского района.
Как сообщает РИА "Дагестан", в Нижнеказанищенской школе №2 им. Наби Ханмурзаева в рамках проекта восстановлены полы, обновлены лестничные пролеты и заменены двери. «Общий объём выделенных финансовых средств составил приблизительно 3 миллионов рублей, из которых дотация из республиканского бюджета составила 2 миллиона рублей, средства из муниципалитета 200 тысяч рублей и вложения инвесторов 750 тысяч рублей», сообщается в информации.
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