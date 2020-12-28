ЗАМАНА - В Буйнакском районе на ремонт школы направлено три миллиона рублей

В Буйнакском районе на ремонт школы направлено три миллиона рублей

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28 декабря, 2020. Понедельник 17:10
В Буйнакском районе на ремонт школы направлено три миллиона рублей

В этом году, в проекте «100 школ» приняли участие восемь учебных заведений Буйнакского района.

В Буйнакском районе на ремонт школы направлено три миллиона рублей
Общество

Как сообщает РИА "Дагестан", в Нижнеказанищенской школе №2 им. Наби Ханмурзаева в рамках проекта восстановлены полы, обновлены лестничные пролеты и заменены двери. «Общий объём выделенных финансовых средств составил приблизительно 3 миллионов рублей, из которых дотация из республиканского бюджета составила 2 миллиона рублей, средства из муниципалитета 200 тысяч рублей и вложения инвесторов 750 тысяч рублей», сообщается в информации.
Стоит отметить, что проект «100 школ» реализуется в Республике Дагестан с 2018 года и за этот период времени в республике восстановлено 470 учебных заведений.

 

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