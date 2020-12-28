В рамках осуществления проекта в школе произведена замена дверей, восстановлена кровля строения. В учебном заведении также всецело заменена отопительная система, установлены новые электрические котлы, проведена обшивка всего строения сайдингом. с помощью реализации проекта "100 школ" условия пребывания в учебном заведении села Кунды у учителей стали значительно более приятными для работы.
В Кундынаской школе провели капремонт
- Автор Хадижат
- 28 декабря, 2020. Понедельник 16:30
В рамках проекта «100 школ» капремонт проведен в Кундынской среднеобразовательной школе Лакского района, сообщает РИА "Дагестан".
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