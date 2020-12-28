Сергей Меликов передал подразделениям МЧС Дагестана новую спецтехнику

Участие в режиме ВКС приняли глава министерства МЧС Рф Евгений Зиничев и врио регионального руководители Сергей Меликов. Кроме того исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов вручил символические ключи от современной специализированной техники главе местного учреждения Нариману Казимагомедову. Это 22 пожарных, 12 аварийно-спасательных и одна штабная автомашина.

«Мы с вами находимся в непростых условиях, Дагестан, по сравнению с другими регионами обладает большими территориями, объектами. При этом безусловно сохраняется угроза селевых сходов, камнепадов, перекрытий дорог, возникновение оползней. И конечно, кто бы у нас за эту ситуацию не отвечал, безусловно, первыми на место аварии, на место катастрофы пребывают сотрудники МЧС», отметил Сергей Меликов.