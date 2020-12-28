Премии выплачиваются в рамках реализации подпрограммы «Будущее республики одаренные дети» государственные программы «Развитие образования Республики Дагестан». Размер премий составит 100 тысяч рублей. Данная же сумма будет выплачена и преподавателям призеров.
В текущем году призерами ВсОШ-2020 стали три дагестанских ученика. Ученик Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Магомедхан Расулов стал призером в области экологии, ученица Лицея 39 г. Махачкалы Мария Короткова биологии, ученица Султанянгиюртовской СОШ им. Ю. Акаева Кизилюртовского района Гульбике Абитаева технологии.⠀
Общероссийская олимпиада учащихся школ одно из самых крупных и важных интеллектуальных состязаний российских школьников. Олимпиада проводится в 4 шага по 24 предметам.
В Дагестане интерес к олимпиаде растёт с каждым годом, что говорит о повышающимся интересе школьников к образованию и обучающему процессу.
Правительство Дагестана утвердило премии для школьников-призеров олимпиады
- Автор Хадижат
- 28 декабря, 2020. Понедельник 15:35
Призеры Всероссийской олимпиады учащихся школ 2020 получат денежные вознаграждения от Кабинета министров Республики Дагестан. Соответственное распоряжение уже подписано Главой Правительства Абдулпатахом Амирхановым.
Премии выплачиваются в рамках реализации подпрограммы «Будущее республики одаренные дети» государственные программы «Развитие образования Республики Дагестан». Размер премий составит 100 тысяч рублей. Данная же сумма будет выплачена и преподавателям призеров.
Последнее от Хадижат
- В Каспийске на месте взорванного дома появилась аллея памяти
- Общероссийскую новогоднюю елку покажут по телеканалу "Карусель" 31 декабря
- В Дагестане разработан законопроект, снижающий налоговую ставку для туристических организаций
- Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ДАССР
- Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ДАССР