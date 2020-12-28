ЗАМАНА - Правительство Дагестана утвердило премии для школьников-призеров олимпиады

Правительство Дагестана утвердило премии для школьников-призеров олимпиады

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28 декабря, 2020. Понедельник 15:35
Правительство Дагестана утвердило премии для школьников-призеров олимпиады

Призеры Всероссийской олимпиады учащихся школ 2020 получат денежные вознаграждения от Кабинета министров Республики Дагестан. Соответственное распоряжение уже подписано Главой Правительства Абдулпатахом Амирхановым.

Правительство Дагестана утвердило премии для школьников-призеров олимпиады
Общество

Премии выплачиваются в рамках реализации подпрограммы «Будущее республики одаренные дети» государственные программы «Развитие образования Республики Дагестан». Размер премий составит 100 тысяч рублей. Данная же сумма будет выплачена и преподавателям призеров.
В текущем году призерами ВсОШ-2020 стали три дагестанских ученика. Ученик Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Магомедхан Расулов стал призером в области экологии, ученица Лицея 39 г. Махачкалы Мария Короткова биологии, ученица Султанянгиюртовской СОШ им. Ю. Акаева Кизилюртовского района Гульбике Абитаева технологии.⠀
Общероссийская олимпиада учащихся школ одно из самых крупных и важных интеллектуальных состязаний российских школьников. Олимпиада проводится в 4 шага по 24 предметам.
В Дагестане интерес к олимпиаде растёт с каждым годом, что говорит о повышающимся интересе школьников к образованию и обучающему процессу.

 

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