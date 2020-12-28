В Каспийске на месте взорванного дома появилась аллея памяти

Шестьдесят девять деревьев. По количеству жертв. В мероприятии по посадке деревьев участвовали глава министерства по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, глава Каспийска Борис Гонцов, зам руководителя администрации Руслан Махмудов, глава депутатского корпуса городского собрания Абдулвахид Джаватов, представители пограничной службы, некоммерческих объединений, учащиеся школ и жители города.

В приветственном слове Энрик Муслимов подчеркнул, что в памяти всех дагестанцев навечно останутся все те, чья жизнь оборвалась в ту ужасную ночь.

«Данная инициатива чрезвычайно успешная, аллея вдохнёт жизнь в это место, подойдёт для прогулок каспичан, местом куда будут приходить люди, чтоб отдать дань памяти жертвам, в том ужасном террористическом акте», отметил руководитель Миннаца.