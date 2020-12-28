ЗАМАНА - Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ДАССР

Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ДАССР

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28 декабря, 2020. Понедельник 13:35
Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ДАССР

26 декабря, в Махачкале под руководством Сергея Меликова прошло совещание организационного комитета по проведению празднования 100-летия образования ДАССР.

Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ДАССР
Общество

Если на прошлом собрании организационного комитета его участники обговорили организационные нюансы по всей республике, то на этот раз руководитель региона выслушал отчеты муниципалитетов по их подготовке.
Сергей Меликов расставил акценты в общереспубликанской подготовке, подчеркнув, что за минувший месяц уже почти все важные организационные вопросы по празднованию решены. Например, утвержден республиканский план мероприятий, подписан соответственный Указ об объявлении в регионе 2021 года Годом 100-летия со дня образования ДАССР, разработан логотип, который посвящен празднованию, запущен официальный веб-сайт юбилея.
Подробнее о ходе заседания можно прочитать тут

 

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