Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ДАССР

Если на прошлом собрании организационного комитета его участники обговорили организационные нюансы по всей республике, то на этот раз руководитель региона выслушал отчеты муниципалитетов по их подготовке.

Сергей Меликов расставил акценты в общереспубликанской подготовке, подчеркнув, что за минувший месяц уже почти все важные организационные вопросы по празднованию решены. Например, утвержден республиканский план мероприятий, подписан соответственный Указ об объявлении в регионе 2021 года Годом 100-летия со дня образования ДАССР, разработан логотип, который посвящен празднованию, запущен официальный веб-сайт юбилея.

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