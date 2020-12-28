ЗАМАНА - Новогоднее 3D-mapping-шоу прошло в Махачкале

Новогоднее 3D-mapping-шоу прошло в Махачкале

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28 декабря, 2020. Понедельник 11:21
Новогоднее 3D-mapping-шоу прошло в Махачкале

27 декабря в Махачкале стартовало неповторимое и масштабное mapping-шоу (меппинг-шоу) с проекцией на здание Кабинета министров РД, организованное столичным Управлением культуры по инициативе главы г. Махачкалы Салмана Дадаева.

3D-mapping-шоу это передовые технические новинки, при помощи которых проецируют разные изображения на неровных поверхностях. с помощью этой технологии городские строения обретают новый вид, став площадками для масштабных изображений.

Световое шоу, представленное в Махачкале является самым крупным и ярким на всем Северном Кавказе. Его продолжительность также впечатляет: шоу будет веселить махачкалинцев и гостей столицы неделю, с 27 декабря по 2 января, а 31 декабря два раза.

Данная долгая демонстрация шоу в открытом пространстве предоставляет возможность всем, кто хочет попасть на мероприятие, подарить детям сказку и при этом соблюсти все санитарно-эпидемиологические меры. Те, кто пропустил премьеру, могут наблюдать шоу с 28 по 30 декабря в 20:10, 31 декабря в 21:00 и в 23:45 и 1 и 2 января в 18:00 и в 19:00.

Новогоднее 3D-mapping-шоу прошло в Махачкале
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